Крылов: «Все, кто приехал в Омск, приятно удивлены. Иностранцы вообще в шоке от академии «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о том, как игроки отреагировали на возвращение команды в Омск.

С 2018 года «Авангард» проводил матчи в подмосковной Балашихе из-за сноса старой домашней арены в Омске. Команда начнет выступать на новой омской арене с сезона-2022/23.

— Были ли хоккеисты, которые отказались играть в «Авангарде» исключительно из-за нежелания покидать московский регион и перебираться в далекую Сибирь? Например, в этой связи упоминали Алексея Емелина. Говорили, что они просто не захотели ехать в Омск.

— Я не знаю о таких случаях. Скажу другое: те, кто сюда приехал, очень приятно удивлены. Я говорю это откровенно. Причем это российские хоккеисты. Иностранцы вообще в шоке: те, кто поиграл в Северной Америке, просто в шоке от нашей академии. Я лично разговаривал с некоторыми из них, и они просто в полном восторге. Все приехали играть в хоккей, и с точки зрения города никаких вопросов не возникает.

— А что вы скажете насчет Омска?

— Для меня Омск — достаточно родной город после Москвы и Санкт-Петербурга. Я уже здесь достаточно давно. Я не так давно в «Авангарде», но «Газпромнефть» присутствует здесь практически с начала основания, а я работаю в компании с 2007 года. Поэтому для меня Омск достаточно известный, родной и понятный город.

Ранее Крылов рассказал о целях «Авангарда» на сезон-2022/23.