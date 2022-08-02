Председатель совета директоров «Авангарда» назвал цели команды на сезон-2022/23

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов назвал цели команды на сезон-2022/23.

— Главный вопрос, который обсуждался на совете директоров — это цели на сезон, — заявил Крылов. — Они не изменились, остались такими, как и в прошлом году. Минимальный порог — финал конференции. Средняя цель — финал Кубка Гагарина, максимальная цель — выиграть кубок. От этого зависит все премирование.

— Какова ваша позиция по формату будущего плей-офф?

— С теми расстояниями, которые у нас существуют, перекрестный плей-офф — это очень тяжело. Это лично мое мнение.

В прошлом сезоне «Авангард» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором проиграл «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.