ЦСКА отдал форварда Комиссарова в аренду «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Лев Комиссаров проведет следующий сезон на правах аренды в «Торпедо», сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний хоккеист является воспитанником школы ЦСКА. За «Звезду» он играл на протяжении четырех сезонов. Всего в ВХЛ он провел 178 матчей, в которых набрал 65 (22+43) очков.

В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шелкового пути за победу в регулярном чемпионате и золотые медали ВХЛ. Кроме того, на его счету два матча в КХЛ в составе ЦСКА и выступления за молодежную сборную России.