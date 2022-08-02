В «Авангарде» прокомментировали решение КХЛ о сокращении количества легионеров
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос о том, как он относится к решению Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о сокращении количества иностранных игроков. По его мнению, качество легионеров должно соответствовать уровню КХЛ.
«Я уже говорил, что КХЛ — это коммерческий продукт, в котором должны играть сильнейшие. Другое дело, что качество этих легионеров должно соответствовать лиге. В текущих условиях, которые сложились в мире, комментировать это сложно. Как бы не оказалось так, что мы будем рады любому легионеру, который приедет к нам играть.
Если бы у меня была возможность, я бы не ограничивал никакое количество. Просто качество этих легионеров должно соответствовать амбициям лиги и уровню игры. Любое сокращение — это всегда сокращение конкуренции. Мастерство, в том числе и российских хоккеистов, должно расти в конкуренции», — сказал Крылов.
Ранее сообщалось, что количество легионеров в заявке команд на матчи КХЛ будет сокращено с пяти до трех начиная с сезона-2023/24.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -