В «Авангарде» прокомментировали решение КХЛ о сокращении количества легионеров

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос о том, как он относится к решению Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о сокращении количества иностранных игроков. По его мнению, качество легионеров должно соответствовать уровню КХЛ.

«Я уже говорил, что КХЛ — это коммерческий продукт, в котором должны играть сильнейшие. Другое дело, что качество этих легионеров должно соответствовать лиге. В текущих условиях, которые сложились в мире, комментировать это сложно. Как бы не оказалось так, что мы будем рады любому легионеру, который приедет к нам играть.

Если бы у меня была возможность, я бы не ограничивал никакое количество. Просто качество этих легионеров должно соответствовать амбициям лиги и уровню игры. Любое сокращение — это всегда сокращение конкуренции. Мастерство, в том числе и российских хоккеистов, должно расти в конкуренции», — сказал Крылов.

Ранее сообщалось, что количество легионеров в заявке команд на матчи КХЛ будет сокращено с пяти до трех начиная с сезона-2023/24.