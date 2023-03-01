Третьяк оценил перспективы СКА в Кубке Гагарина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил перспективы СКА в Кубке Гагарина и ответил на вопрос о календаре сборной России в мае.

— По поводу матчей сборной в мае: у вас уже есть календарь?

— У нас есть расписание, мы вам вывесим, расскажем, с кем будем играть.

— Какие перспективы СКА в Кубке Гагарина?

— Хорошая команда, тренерский состав. Длинная лавка. У них есть цель выиграть. Зрители очень хорошие, одни из лучших. Они все время подбадривают команду. Приходишь на стадион и получаешь колоссальное удовольствие.

— Что вы думаете о возможном появлении в КХЛ второй команды из Петербурга?

— Спрашивайте у Чебыкина.

— Как вам игра Мичкова?

— Хороший перспективный игрок. Все от него зависит.

СКА в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с минским «Динамо». Первый матч серии состоится сегодня, 1 марта и начнется в 19.30 (мск).