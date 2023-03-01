Третьяк оценил перспективы СКА в Кубке Гагарина
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил перспективы СКА в Кубке Гагарина и ответил на вопрос о календаре сборной России в мае.
— По поводу матчей сборной в мае: у вас уже есть календарь?
— У нас есть расписание, мы вам вывесим, расскажем, с кем будем играть.
— Какие перспективы СКА в Кубке Гагарина?
— Хорошая команда, тренерский состав. Длинная лавка. У них есть цель выиграть. Зрители очень хорошие, одни из лучших. Они все время подбадривают команду. Приходишь на стадион и получаешь колоссальное удовольствие.
— Что вы думаете о возможном появлении в КХЛ второй команды из Петербурга?
— Спрашивайте у Чебыкина.
— Как вам игра Мичкова?
— Хороший перспективный игрок. Все от него зависит.
СКА в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с минским «Динамо». Первый матч серии состоится сегодня, 1 марта и начнется в 19.30 (мск).
|1.03
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|1.03
|19:30
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Локомотив – Витязь
|- : -
|1.03
|19:30
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СКА – Динамо Мн
|- : -
|1.03
|19:30
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Ак Барс – Нефтехимик
|- : -