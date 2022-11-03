Тренер «Сибири» Мартемьянов показал неприличный жест в адрес арбитров

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов показал неприличный жест в адрес арбитров матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).

Эпизод произошел в таймаут новосибирской команды.

После этого матча «Сибирь» с 31 очком занимает четвертое место в Восточной конференции.