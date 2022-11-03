Тренер «Сибири» Мартемьянов показал неприличный жест в адрес арбитров
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов показал неприличный жест в адрес арбитров матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).
Эпизод произошел в таймаут новосибирской команды.
После этого матча «Сибирь» с 31 очком занимает четвертое место в Восточной конференции.
Источник: https://t.me/Derzhiperedachu
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Авангард – Сибирь
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|
Барыс – Адмирал
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|17:00
|
Автомобилист – Амур
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Ак Барс – Сал. Юлаев
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