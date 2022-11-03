Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Амуром»
«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 4:2.
В составе екатеринбуржцев дубль оформил Анатолий Голышев, еще по шайбе забросили Брукс Мэйсек и Патрис Кормье, забивший в пустые ворота. У хабаровчан отличились Ярослав Лихачев и Иван Николишин.
После этого матча «Автомобилист» с 33 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» с 20 очками — на предпоследней строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Лихачев — 9 (Гребенкин, Николишин), 7:55 — 0:1. Голышев — 11 (Гуркин, Трямкин), 19:38 — 1:1. Мэйсек — 14 (Волк), 22:56 — 2:1. Николишин — 9 (бол., Вихарев, Лихачев), 28:47 — 2:2. Голышев — 12 (Эберт, Да Коста), 43:59 — 3:2. Кормье — 3 (п.в., Гуркин, Зборовский), 59:50 — 4:2.
Вратари: Маттссон — Аликин (59:20 — 59:50).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 33 (12+12+9) — 28 (11+9+8).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
3 ноября. Екатеринбург. Уралец.
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