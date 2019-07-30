Тренер "Северстали": "Вместо кроссов проводили боксерские тренировки"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин подвел итоги первого этапа предсезонных сборов.

- Со стороны казалось, что команда много времени уделяла боксу? - Это только казалось, - цитирует Разина официальный сайт клуба. - Боксерских тренировок было всего четыре за время сборов. Из них две – спарринги, две – "мешки". Грубо говоря, они заменили нам кроссовую подготовку. Я думаю, что это было намного интереснее. Ребята выплеснули эмоции и проверили себя.

Основной, ударный цикл, который мы планировали, прошёл в Кисловодске. Дальше у нас технико-тактические занятия. В Чехии мы будем утром много времени уделять технике, а вечером – тактике. В Санкт-Петербурге будем шлифовать тактику, над которой мы будем работать в Чехии: разные модели, под конкретных соперников. И по результатам уже смотреть и корректировать те моменты, которые мы бы хотели видеть в начале чемпионата.

В прошлом сезоне "Северсталь" заняла 10-е место в таблице Западной конференции. Первый матч в новом сезоне КХЛ "Северсталь" проведет 2 сентября на выезде против "Автомобилиста".