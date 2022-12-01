Тренер сборной Дании: «Наша игра на чемпионате мира была просто дерьмовой»
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022 в Катаре.
«Можно не сомневаться, что мы не достигли своего уровня. Наша игра на чемпионате мира в Катаре была просто дерьмовой. Мы начали подготовку на следующий день, после того как прошли квалификацию. И я пытался подготовить команду настолько хорошо, насколько мог, тратя почти все время, когда я не спал. Так мало времени, так мало дней. Нам всем надо было собраться, как от пинка под зад, но этого не произошло», — приводит слова Юльманна DR.
Дания в 3 матчах набрала только 1 очко и заняла последнее место в группе D.
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|Локомотив
|36
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|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
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|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
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|Динамо Мн
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|9
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|Куньлунь
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|13
|24
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|11
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|34
|5
|29
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|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
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|11
|51
|2
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|35
|23
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|50
|3
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|23
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|Адмирал
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|21
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|46
|5
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|20
|16
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|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
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|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
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|21
|32
|11
|Нефтехимик
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|1.12
|19:30
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