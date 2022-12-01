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Сегодня, 09:55

Тренер сборной Дании: «Наша игра на чемпионате мира была просто дерьмовой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Можно не сомневаться, что мы не достигли своего уровня. Наша игра на чемпионате мира в Катаре была просто дерьмовой. Мы начали подготовку на следующий день, после того как прошли квалификацию. И я пытался подготовить команду настолько хорошо, насколько мог, тратя почти все время, когда я не спал. Так мало времени, так мало дней. Нам всем надо было собраться, как от пинка под зад, но этого не произошло», — приводит слова Юльманна DR.

Дания в 3 матчах набрала только 1 очко и заняла последнее место в группе D.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
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