Тренер сборной Дании: «Наша игра на чемпионате мира была просто дерьмовой»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Можно не сомневаться, что мы не достигли своего уровня. Наша игра на чемпионате мира в Катаре была просто дерьмовой. Мы начали подготовку на следующий день, после того как прошли квалификацию. И я пытался подготовить команду настолько хорошо, насколько мог, тратя почти все время, когда я не спал. Так мало времени, так мало дней. Нам всем надо было собраться, как от пинка под зад, но этого не произошло», — приводит слова Юльманна DR.

Дания в 3 матчах набрала только 1 очко и заняла последнее место в группе D.