Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:55

Тренер сборной Дании: «Наша игра на чемпионате мира была просто дерьмовой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги выступления команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Можно не сомневаться, что мы не достигли своего уровня. Наша игра на чемпионате мира в Катаре была просто дерьмовой. Мы начали подготовку на следующий день, после того как прошли квалификацию. И я пытался подготовить команду настолько хорошо, насколько мог, тратя почти все время, когда я не спал. Так мало времени, так мало дней. Нам всем надо было собраться, как от пинка под зад, но этого не произошло», — приводит слова Юльманна DR.

Дания в 3 матчах набрала только 1 очко и заняла последнее место в группе D.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
2
5
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Die Welt насчитала более 4,4 тыс. протестов в Германии с сентября
Куда сдавать макулатуру
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Посол РФ в Катаре считает, что Европа критикует чемпионат мира-2022 в отместку
«Судья не имел права отменять гол после возобновления игры». Французы уверены, что арбитр обобрал их сборную
Посол РФ в Катаре рассказал о количестве российских болельщиков на чемпионате мира-2022
Какое счастье, что Месси не забил этот пенальти!
Мюллер — об игре Фюллькруга на ЧМ-2022: «Фюлли показал, что знает, где находятся ворота»
Макаллистер стал 61-м аргентинцем, забивавшим на ЧМ. Больше только у Бразилии и Германии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макаллистер стал 61-м аргентинцем, забивавшим на ЧМ. Больше только у Бразилии и Германии

Мюллер — об игре Фюллькруга на ЧМ-2022: «Фюлли показал, что знает, где находятся ворота»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости