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Сегодня, 09:24

Макаллистер стал 61-м аргентинцем, забивавшим на ЧМ. Больше только у Бразилии и Германии

Макаллистер стал 61-м игроком сборной Аргентины, забивавшим на ЧМ
Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер отличился в ворота Польши (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Хавбек стал 61-м аргентинским игроком, забивавшим на ЧМ. Лидируют по количеству авторов голов в турнире Бразилия (83 игрока) и Германия (77). Далее идет сборная Италии (60).

По итогам матча Польша — Аргентина Макаллистер был признан лучшим игроком встречи.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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