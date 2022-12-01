Макаллистер стал 61-м аргентинцем, забивавшим на ЧМ. Больше только у Бразилии и Германии

Макаллистер стал 61-м игроком сборной Аргентины, забивавшим на ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер отличился в ворота Польши (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Хавбек стал 61-м аргентинским игроком, забивавшим на ЧМ. Лидируют по количеству авторов голов в турнире Бразилия (83 игрока) и Германия (77). Далее идет сборная Италии (60).

По итогам матча Польша — Аргентина Макаллистер был признан лучшим игроком встречи.