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Сегодня, 21:37

Первый тренер Капризова в КХЛ вспомнил о дебютном сезоне Кирилла на взрослом уровне

Тренер «Автомобилиста» Титов вспомнил о первом сезоне на взрослом уровне Капризова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images

Тренер «Автомобилиста» Герман Титов вспомнил в интервью «СЭ» о первом сезоне на взрослом уровне форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. В сезоне-2013/14 он дебютировал в новокузнецком «Металлурге», который тогда тренировал Титов.

— Сразу были видны его целеустремленность и талант, и я уже в то время начал подпускать его к играм в КХЛ. Даже родители приходили и писали справку, что они согласны, что Кирилл будет играть в КХЛ. В то время нельзя было с 16 лет еще играть в основной лиге. Физически он уже был тогда крепким, было хорошее катание.

Но самое главное, на что я обратил внимание, — он хорошо читал игру, у него были хорошие руки. И игрока сразу видно по движениям, какие мысли у него в голове. Он был серьезный парень, тянулся. У нас было два иностранца, один из них — Райан Стоа, который играл в «Вашингтоне». Кирилл тянулся к нему и начинал учить английский уже тогда, спрашивал, как там играют в НХЛ. Я думаю, парень был настроен уже в то время, задумывался. И я очень рад, что у него это все воплотилось.

— Но на драфте его выбрали очень поздно.

— Сейчас такая тенденция хоккея — всех здоровых выбирают, а Кирилл невысокого роста. Кто бы против него ни играл, все говорят, что с ним очень тяжело бороться, он классно закрывает шайбу и очень здорово стоит на коньках.

Герман Титов. Он пропустил два года из-за армии, но стал крутым игроком в НХЛ. А как тренер — запустил карьеру Капризова и Сорокина

Кирилл Капризов
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Миннесота Уайлд
Герман Титов
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