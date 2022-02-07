Хартли: «Нарисовал храм Василия Блаженного, когда в 8-9 лет учительница попросила нарисовать место, которое хотелось бы посетить»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями о Матче звезд омского клуба, который состоялся на Красной площади.

— Расскажите о своих впечатлениях от этого мероприятия?

— Я считаю, что это по-настоящему исторический момент для омского «Авангарда».

Все мы прекрасно помним нашу историю, когда четыре года назад мы оказались без арены, и нам пришлось переезжать в Балашиху.

Сейчас мы находимся в самом центре столицы, катаемся на Красной площади — и это просто невероятно.

Когда я был ребенком, мне было 8 или 9 лет, и учительница попросила нас нарисовать место, которое мы хотели бы посетить. Кто-то рисовал горы, кто-то — какие-то здания, а я рисовал храм Василия Блаженного.

Я уже четыре года сюда приезжаю со своей женой, и видеть его сейчас воочию — для меня это нечто особенное.

— Насколько такие мероприятия важны для внутреннего духа команды?

— Это очень важно в том числе и для того, чтобы сбить монотонный ритм, когда у нас сплошные тренировки и матчи.

Плюс сейчас мы не играем, и, конечно, игроки привыкли, что матч следует за матчем, тренировка за тренировкой.

Такие мероприятия разбавляют эту атмосферу. Это очень здорово. К тому же это лучший открытый каток в стране.