Хартли: «Нарисовал храм Василия Блаженного, когда в 8-9 лет учительница попросила нарисовать место, которое хотелось бы посетить»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями о Матче звезд омского клуба, который состоялся на Красной площади.
— Расскажите о своих впечатлениях от этого мероприятия?
— Я считаю, что это по-настоящему исторический момент для омского «Авангарда».
Все мы прекрасно помним нашу историю, когда четыре года назад мы оказались без арены, и нам пришлось переезжать в Балашиху.
Сейчас мы находимся в самом центре столицы, катаемся на Красной площади — и это просто невероятно.
Когда я был ребенком, мне было 8 или 9 лет, и учительница попросила нас нарисовать место, которое мы хотели бы посетить. Кто-то рисовал горы, кто-то — какие-то здания, а я рисовал храм Василия Блаженного.
Я уже четыре года сюда приезжаю со своей женой, и видеть его сейчас воочию — для меня это нечто особенное.
— Насколько такие мероприятия важны для внутреннего духа команды?
— Это очень важно в том числе и для того, чтобы сбить монотонный ритм, когда у нас сплошные тренировки и матчи.
Плюс сейчас мы не играем, и, конечно, игроки привыкли, что матч следует за матчем, тренировка за тренировкой.
Такие мероприятия разбавляют эту атмосферу. Это очень здорово. К тому же это лучший открытый каток в стране.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -