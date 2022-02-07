Кузьменко прибыл в расположение СКА. Фото

Нападающий Андрей Кузьменко прибыл в расположение СКА. Форвард питерцев Антон Бурдасов выложил совместное фото с игроком в Instagram.

Андрей Кузьменко (в центре). Фото Instagram

В воскресенье пресс-служба сборной России сообщила, что форвард СКА из-за травмы покинет Пекин, где национальная команда готовилась к старту Олимпиады.

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022. Соперник — Швейцария.