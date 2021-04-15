Тренер «Авангарда» Хартли ждет экранизации серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги седьмого матча финала Восточной конференции КХЛ с казанским «Ак Барсом». Его команда выиграла со счетом 4:3 ОТ и победила в серии 4-3.

— Я видел очень много разных серий в плей-офф в своей жизни и эта, пожалуй, самая удивительная. Без тени сомнения могу сказать, что обе команды были достойны идти дальше и на равных бороться с ЦСКА. Но победитель только один — в этом как раз и есть радость победы, горечь поражения. Перед тем как выходить на овертайм я сказал ребятам, что мы в одном броске от победы и также в одном броске от поражения. Нельзя быть пассивными, соперник очень силен, против нас играла отличная команда и они накажут нас, если будут играть не так, как должны. Мне пришлось даже брать таймаут, когда в начале овертайма немного нас поддавили. Я не знал сколько ребята у меня провели на льду, они подустали, нужна была пауза. Игру решила прекрасная комбинация. Все семь матчей нам приходилось бороться с различными трудностями, но могу с уверенностью сказать, что я горжусь своей командой и дальше нас ждет интересная серия с ЦСКА.

— В этой серии побеждают только гости и те, кто забил первую шайбу. О чем подумали после стартового гола Кирилла Семенова?

— Что мы выиграем, хотя, откровенно говоря, после второго периода мои мысли немного изменились. Я сделал психологический ход, сказал ребятам, что мы сегодня играем три двацатиминутных матча. И вне зависимости от того, как мы играли, я настраивал ребят так, что счет на табло 0-0. Я рад, что ребята сохранили концентрацию и показали такие замечательные комбинации.

— Вы согласны с тем, что мы увидели с вами одну из самых лучших серий в истории хоккея?

— Я тренировал разные команды много лет и ничего подобного не видел. Эта серия точно заслуживает экранизации, самая удивительная серия в моей жизни.

— Мы шесть матчей видели очень закрытый хоккей. Почему седьмая игра такая открытая, столько голов и моментов?

— Ваше удивление настолько же сильное, как и мое. Но это человеческий фактор, невозможно предсказать как будет проходить игра. Хоккей — это не компьютер. Это быстрая и активная игра. Возможно, в какой-то момент игроки теряли концентрацию, где-то большинство сработало, где-то вратари. Много нюансов. Сейчас все пытаются все анализировать, что у меня все же вызывает улыбку. Как бы ты не выстраивал план на игру, после того как шайба брошена на лед планы на матч так и остаются планами.

(Рустам Имамов)