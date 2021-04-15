ЦСКА — «Авангард»: расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021
22:45
ЦСКА и «Авангард» сыграют в финальной серии плей-офф КХЛ. Первая встреча между командами пройдет 18 апреля в Москве.
Полностью расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021 выглядит следующим образом:
18 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» (начало — в 17.00 по мск).
20 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» (начало — в 19.30).
22 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА (начало — в 19.30).
24 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА (начало — в 19.30).
Финальная серия Кубка состоит максимум из семи игр и ведется до четырех побед.
В финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА — 4-2. На Востоке «Авангард» победил «Ак Барс» — 4-3.
Опрос
проголосовало: 717Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю