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ЦСКА — «Авангард»: расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021

22:45
Кубок Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кубок Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА и «Авангард» сыграют в финальной серии плей-офф КХЛ. Первая встреча между командами пройдет 18 апреля в Москве.

Полностью расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021 выглядит следующим образом:

18 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» (начало — в 17.00 по мск).

20 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» (начало — в 19.30).

22 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА (начало — в 19.30).

24 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА (начало — в 19.30).

Финальная серия Кубка состоит максимум из семи игр и ведется до четырех побед.

В финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА — 4-2. На Востоке «Авангард» победил «Ак Барс» — 4-3.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры