ЦСКА и «Авангард» сыграют в финальной серии плей-офф КХЛ. Первая встреча между командами пройдет 18 апреля в Москве.

Полностью расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021 выглядит следующим образом:

18 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» (начало — в 17.00 по мск).

20 апреля. Москва. ЦСКА — «Авангард» (начало — в 19.30).

22 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА (начало — в 19.30).

24 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА (начало — в 19.30).

Финальная серия Кубка состоит максимум из семи игр и ведется до четырех побед.

В финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА — 4-2. На Востоке «Авангард» победил «Ак Барс» — 4-3.