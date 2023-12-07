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Сегодня, 20:08

«Трактор» — СКА: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Челябинске и завершилась победой гостей — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 46 очками — на 6-й строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 39 23 16 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
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Адмирал – Амур
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Сибирь – Барыс
 5 : 1
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Металлург Мг – Торпедо
 2 : 3
7.12 17:00
Трактор – СКА
 1 : 3
7.12 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 3 : 2 ОТ
7.12 18:00
Лада – Нефтехимик
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Локомотив – Ак Барс
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