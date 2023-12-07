В «Сочи» заявили, что Мичков вернется 26 декабря

В «Сочи» назвали сроки возвращения нападающего Матвея Мичкова после болезни.

«Участие Матвея в матчах сразу после паузы пока под вопросом — 50 на 50. Зависит от того, как будет реагировать организм, как он будет себя чувствовать. Скорее всего, он сможет играть в домашней серии с 26 декабря», — цитирует ТАСС источник в клубе.

Ранее сообщалось, что 18-летний форвард не сыграет в Матче звезд КХЛ, который пройдет 9-10 декабря.

Мичков в сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24 провел 30 матчей и набрал 26 (11+15) очков.