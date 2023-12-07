СКА победил «Трактор»
СКА на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У питерцев шайбы забросили Борна Рендулич и Владимир Алистров, для которых голы стали в этом сезоне 15-м и 13-м, соответственно. В концовке матча Александр Никишин забросил третью шайбу гостей. У челябинцев отметился Артем Блажиевский.
СКА набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 46 очками — на 6-й строчке «Востока».
19 декабря СКА примет «Сочи», «Трактор» в этот же день отправится в гости к «Автомобилисту».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Рендулич — 15 (бол., Никишин, Хайруллин), 28:27 — 0:1. Алистров — 13 (бол., М.С. Федотов, Серебряков), 33:33 — 0:2. Блажиевский — 3 (Котляревский), 37:56 — 1:2. Никишин — 10 (п.в., Гальченюк), 59:24 — 1:3.
Вратари: Мыльников (58:48 — 59:24) — Серебряков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (2+7+11) — 39 (15+14+10).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
7 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|21
|40
|8
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|21
|38
|9
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|15
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|35
|10
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|39
|14
|25
|32
|11
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|39
|13
|26
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -