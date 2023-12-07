СКА победил «Трактор»

СКА на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У питерцев шайбы забросили Борна Рендулич и Владимир Алистров, для которых голы стали в этом сезоне 15-м и 13-м, соответственно. В концовке матча Александр Никишин забросил третью шайбу гостей. У челябинцев отметился Артем Блажиевский.

СКА набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 46 очками — на 6-й строчке «Востока».

19 декабря СКА примет «Сочи», «Трактор» в этот же день отправится в гости к «Автомобилисту».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Рендулич — 15 (бол., Никишин, Хайруллин), 28:27 — 0:1. Алистров — 13 (бол., М.С. Федотов, Серебряков), 33:33 — 0:2. Блажиевский — 3 (Котляревский), 37:56 — 1:2. Никишин — 10 (п.в., Гальченюк), 59:24 — 1:3.

Вратари: Мыльников (58:48 — 59:24) — Серебряков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (2+7+11) — 39 (15+14+10).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

7 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.