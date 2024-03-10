«Трактор» дома в Челябинске на территории ледовой арены имени Валерия Константиновича Белоусова примет «Салават Юлаев» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ 10 марта. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Трактор» — «Салават Юлаев» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 14.15 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск. Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу «Трактора». Ранее, 8 марта, команда Алексея Заварухина на выезде обыграла «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2:1.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.