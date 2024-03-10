Сапего назвал сюрпризом вылет ЦСКА и «Ак Барса» из Кубка Гагарина

Защитник СКА Сергей Сапего ответил, следит ли он за другими парами в плей-офф КХЛ.

«Именно смотреть матчи не всегда удается. Но заглядываю, смотрю результаты, кто как играет. Соперника не выбирают. Мы сейчас спокойно отдохнем и будем смотреть, кто на нас выйдет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сапего.

Также он прокомментировал вылет ЦСКА и «Ак Барс» из Кубка Гагарина.

«Когда «Локомотив» попал на ЦСКА, а «Ак Барс» вышел на «Автомобилист», на самом деле было непонятно, кто пройдет дальше в этих парах. Но серии достаточно быстро закончились. Стало небольшим сюрпризом для меня, что ЦСКА и «Ак Барс» вылетели», — добавил хоккеист.

ЦСКА в пяти матчах проиграл в серии «Локомотиву» (1-4). До этого армейцы два сезона подряд выигрывали Кубок Гагарина. «Ак Барс» с таким же счетом уступил «Автомобилисту» в серии первого раунда. В прошлом году казанская команда дошла до финала плей-офф КХЛ.