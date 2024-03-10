Гендиректор «Лады» оценил сезон команды на четверку

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2023/24.

«С тренерами обговаривали план, до которого числа команда будет тренироваться в апреле. Сейчас мы ребят отпустим на пару недель, потом соберем, будут просмотры, товарищеские игры. Думаю, в 20-х числах апреля команду распустим и где-то начиная с 25 апреля хотим провести совет директоров до майских праздников. Совет директоров будет оценивать нас также в апреле. По предварительным оценкам, все этот сезон заносят в актив, твердая четверка. Мы считаем, что «Лада» начинает возвращать свои добрые традиции. Впервые за 15 лет попасть в плей-офф КХЛ с первого сезона — это очень хороший результат. Тренер, спортивный директор сработали очень хорошо, ребята самоотверженно бились, особенно во второй игре серии, затем предпоследней. Мы считаем, что ребята сыграли достойно, хорошо», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

«Лада» в первом сезоне после возвращения в КХЛ вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Авангарду» со счетом 1-4.