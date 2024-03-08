«Трактор» победил «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

Победную шайбу в третьем периоде забросил Максим Шабанов. Еще один гол челябинцев на счету Чарльза Робинсона.

За уфимцев отличился Джошуа Ливо.

«Трактор» одержал третью победу и вышел вперед в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Челябинске 10 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Робинсон — 1 (бол., Бурдасов), 25:28 — 0:1. Ливо — 4 (Хмелевский, Дроздов), 29:11 — 1:1. Шабанов — 1 (Ткачев), 54:01 — 1:2.

Вратари: Самонов (58:37) — Фукале.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 33 (9+13+11) — 22 (6+8+8).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

8 марта. Уфа. Уфа-Арена.

Счет в серии: 2-3