«Трактор» победил «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
«Трактор» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.
Победную шайбу в третьем периоде забросил Максим Шабанов. Еще один гол челябинцев на счету Чарльза Робинсона.
За уфимцев отличился Джошуа Ливо.
«Трактор» одержал третью победу и вышел вперед в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Челябинске 10 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Робинсон — 1 (бол., Бурдасов), 25:28 — 0:1. Ливо — 4 (Хмелевский, Дроздов), 29:11 — 1:1. Шабанов — 1 (Ткачев), 54:01 — 1:2.
Вратари: Самонов (58:37) — Фукале.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 33 (9+13+11) — 22 (6+8+8).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
8 марта. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 2-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -