«Трактор» и «Лада» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на арене «Трактор» в Челябинске, начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Трактор» — «Лада» можно с помощью подписки КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Жители Челябинска смогут увидеть матч в эфире местного телеканала «ОТВ». Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

Формальные события игры «Трактор» — «Лада» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Трактор» в данный момент занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции, имея на счету 5 очков. «Лада» набрала лишь 2 очка и идет на последнем месте.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона