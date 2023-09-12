«Сочи» объявил о переходе Мичкова из СКА на правах аренды

Нападающий СКА Матвей Мичков будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщается на официальном сайте южного клуба. Об этом ранее писал «СЭ».

Арендное соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Мичков уже играл на правах аренды за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.