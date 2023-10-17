Стала известна зарплата защитника «Авангарда» Гуляева по новому контракту

«Авангард» подписал новый контракт с защитником Михаилом Гуляевым до конца сезона-2025/26.

Как стало известно «СЭ», в нынешнем сезоне зарплата 18-летнего игрока составит около 7 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 — 13, в сезоне-2025/26 — 18 миллионов рублей в год.

Согласно регламенту КХЛ зарплата игрока не будет учитываться под потолком зарплат из-за возраста. В нынешнем сезоне под потолком не учитываются зарплаты игроков 2003 года и младше.