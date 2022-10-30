«Трактор» с минимальным счетом победил «Амур»
«Трактор» с минимальным счетом победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Автором победного гола стал нападающий Максим Шабанов.
Голкипер челябинцев Илья Проскуряков сделал четвертый «сухарь» в нынешнем сезоне.
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«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 28:59 — 1:0.
Вратари: Проскуряков — Калниньш (57:51).
Штраф: 9 — 23.
Броски: 36 (15+12+9) — 18 (9+8+1).
Судьи: Кочетов, Наумов.
30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6956 зрителей.
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|30.10
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 2
|30.10
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|1 : 2
|30.10
|14:30
|
Трактор – Амур
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.10
|17:00
|
Куньлунь – Авангард
|- : -
|30.10
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|30.10
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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