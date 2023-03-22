СКА отыгрался со счета 1:3 в четвертом матче и выбил «Торпедо» из плей-офф КХЛ
СКА в гостях одержал волевую победу над «Торпедо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:3.
Дубль в первом периоде оформил форвард нижегородцев Сергей Гончарук. Затем одну шайбу отыграл защитник СКА Роман Рукавишников.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В третьем периоде преимущество нижегородцев укрепил Василий Атанасов. После чего питерская команда забросила четыре шайбы подряд, их авторами стали Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин.
СКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Питерские армейцы стали первыми, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)
Голы: Гончарук — 3 (бол., Кручинин, Конюшков), 1:31 — 1:0. Гончарук — 4 (Коваленко, Федотов), 4:45 — 2:0. Рукавишников — 1 (Воробьев, Камалов), 16:25 — 2:1. Атанасов — 1 (Белевич, Веряев), 43:49 — 3:1. Галимов — 2 (Фальковский, Поляков), 50:13 — 3:2. Гусев — 5 (Хуснутдинов), 53:17 — 3:3. Ожиганов — 2 (Хайруллин), 56:42 — 3:4. Хайруллин — 6, 58:19 — 3:5.
Вратари: Кульбаков — Николаев (Подъяпольский, 4:45).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (9+6+4) — 42 (12+12+18).
Судьи: Беляев, Ромасько.
22 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
Счет в серии: 0-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|22.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 ОТ
|22.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|3 : 5