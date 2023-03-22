СКА отыгрался со счета 1:3 в четвертом матче и выбил «Торпедо» из плей-офф КХЛ

СКА в гостях одержал волевую победу над «Торпедо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:3.

Дубль в первом периоде оформил форвард нижегородцев Сергей Гончарук. Затем одну шайбу отыграл защитник СКА Роман Рукавишников.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В третьем периоде преимущество нижегородцев укрепил Василий Атанасов. После чего питерская команда забросила четыре шайбы подряд, их авторами стали Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин.

СКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Питерские армейцы стали первыми, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)

Голы: Гончарук — 3 (бол., Кручинин, Конюшков), 1:31 — 1:0. Гончарук — 4 (Коваленко, Федотов), 4:45 — 2:0. Рукавишников — 1 (Воробьев, Камалов), 16:25 — 2:1. Атанасов — 1 (Белевич, Веряев), 43:49 — 3:1. Галимов — 2 (Фальковский, Поляков), 50:13 — 3:2. Гусев — 5 (Хуснутдинов), 53:17 — 3:3. Ожиганов — 2 (Хайруллин), 56:42 — 3:4. Хайруллин — 6, 58:19 — 3:5.

Вратари: Кульбаков — Николаев (Подъяпольский, 4:45).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (9+6+4) — 42 (12+12+18).

Судьи: Беляев, Ромасько.

22 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Счет в серии: 0-4.