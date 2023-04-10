Ткачев: «Третий матч с «Ак Барсом» стал ключевым в серии»

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев подвел итоги пятого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии).

— В третьем периоде защитник хорошо попал — Юдин. Там наш игрок пытался словить на себя, но бросок прошел, — приводит слова Ткачева Metaratings.ru. — Второй гол был идентичным. Мы не имеем права так играть. Два матча 2:0 вести — надо доводить до победы. Сделаем работу над ошибками.

— Какой матч выделите ключевым в серии?

— Третий. Вели в счете 2:0, шесть минут до конца — и они отыгрались. Я бы не сказал, что от них было что-то сверхъестественное. Так сложилось.

— Сезон для команды и для вас: ваш первый год в Омске, дома. Как это было?

— Все отлично. Но концовочку, конечно, хотелось получше.

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).