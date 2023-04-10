Защитник «Ак Барса» Адамчук: СКА или ЦСКА в финале? Нам без разницы
Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук высказался о выходе своей команды в финал Кубка Гагарина.
— Почему вышел такой неудачный первый период?
— У соперника получилось забить. Первый гол — от меня отскочило. Второй — тоже отскок был. Ничего, слава богу, вернулись в игру.
— Четыре раза подряд выиграли третий период. В чём секрет? «Физика», характер?
— Все вместе — и «физика», и характер.
— Каково это — впервые в плей-офф отличиться?
— Там хорошо вратаря закрыли. Наигрыш или импровизация? По ситуации играли, по зоне двигались. Кагарлицкий хорошо игрока увел и перед воротами был еще один их игрок.
— По серии впечатления. 1-1 после Казани, 3-1 — после Омска. Что было ключевое?
— «Физика» и характер. Честный труд. Конечно, тренеры подсказывают. Каждую игру что-то корректировали.
— Сложно гадать, кто будет соперником в финале: СКА или ЦСКА. Но, кажется, что ЦСКА ближе по стилю к «Ак Барсу»?
— Нам без разницы, любого соперника будем ждать, — сказал Адамчук Metaratings.ru.
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -