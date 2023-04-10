Защитник «Ак Барса» Адамчук: СКА или ЦСКА в финале? Нам без разницы

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук высказался о выходе своей команды в финал Кубка Гагарина.

— Почему вышел такой неудачный первый период?

— У соперника получилось забить. Первый гол — от меня отскочило. Второй — тоже отскок был. Ничего, слава богу, вернулись в игру.

— Четыре раза подряд выиграли третий период. В чём секрет? «Физика», характер?

— Все вместе — и «физика», и характер.

— Каково это — впервые в плей-офф отличиться?

— Там хорошо вратаря закрыли. Наигрыш или импровизация? По ситуации играли, по зоне двигались. Кагарлицкий хорошо игрока увел и перед воротами был еще один их игрок.

— По серии впечатления. 1-1 после Казани, 3-1 — после Омска. Что было ключевое?

— «Физика» и характер. Честный труд. Конечно, тренеры подсказывают. Каждую игру что-то корректировали.

— Сложно гадать, кто будет соперником в финале: СКА или ЦСКА. Но, кажется, что ЦСКА ближе по стилю к «Ак Барсу»?

— Нам без разницы, любого соперника будем ждать, — сказал Адамчук Metaratings.ru.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.