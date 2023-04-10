За что Гусева посадили в запас СКА? Хоккейный live — в 13.30

Читать «СЭ» в

Журналисты «СЭ» Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Михаил Скрыль обсудят финалы конференций Кубка Гагарина — в 13.30 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— «Ак Барс» вышел в финал

— кто будет главным тренером «Авангарда»

— за что Гусева вывели из состава СКА

— будет ли Квартальнов в минском «Динамо»

— последние трансферные новости