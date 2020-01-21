Тимур Билялов: «Нужно обязательно побеждать «Динамо», чтобы сохранить лидерство»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча пройдет 21 января и начнется в 19:30 мск.

— Было приятно приехать на Матч звезд — получил большое удовольствие от обоих дней пребывания здесь, — приводит слова Билялова «Известия». — Здорово, что возобновляем сезон на той же арене — есть время подготовиться к встрече с «Динамо». Игра предстоит непростая, но нам нужно обязательно побеждать, чтобы вновь идти уверенно по дистанции и сохранять лидерство.