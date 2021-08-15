Экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин рассказал, как воспринял новость о том, что Сергей Мозякин завершил карьеру.

— Какие мысли вас посетили, когда узнали, что Мозякин завершил карьеру?

— Я позвонил Сергею, поздравил его с тем, что у него сложилась неплохая карьера (смеется). Сами понимаете, про что я говорю. Он круто отыграл. Спасибо ему за тот опыт и время, которое мы провели вместе в команде. Очень круто играть с таким мастером, находиться рядом с таким человеком. Приятные воспоминания. Он принял решение завершить карьеру на хорошей ноте.

— Вы представляете Мозякина тренером в будущем? Смущает, что он слишком закрытый человек для такой профессии.

— Сергей закрытый только с журналистами. Это его манера общения. С нами он очень открытый парень с открытой душой. Получится ли у него в тренерской деятельности — почему бы и нет? Но лучше это у него спросить.

— Ян Коварж — самый позитивный легионер, которого вы встречали?

— Да. Веселый парень. Любил шутить и всякие приколы. Ян очень хорошо говорит по-русски. Встречались с ним на чемпионате мира. Мы летели в одном самолете. Посидели, поговорили, вспомнили былое время, поностальгировали. А потом играли друг против друга.

— Ян в КХЛ не собирается?

— Ой, а я его об этом даже и не спрашивал. Разговаривали на другие темы.

— Видео, как он курит сигару с Геннадием Величкиным в раздевалке, стало легендарным.

— Так у них уговор был. Если выиграем Кубок, он может облить его шампанским и выкурить сигару.

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