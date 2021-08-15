В Северной Америке таких игроков называют grinder . Евгений Тимкин — силовой форвард, умеющий не только разрушать атаки и заступаться за партнеров, но и забить в самый нужный момент.

Евгений Тимкин готовится ко второму сезону в питерском СКА. Габаритный нападающий летом 2020 года переехал в Северную столицу из Магнитогорска, который за восемь лет стал для него родным. С «Металлургом» Тимкин выиграл два Кубка Гагарина, его любили и уважали местные болельщики. Теперь же к большим победам, по которым Евгений очень соскучился, он идет вместе со СКА. В интервью «СЭ» Тимкин рассказал о сборах с Валерием Брагиным, вспомнил годы в «Металлурге», предсезонку с Андреем Назаровым в «Витязе» и объяснил, почему разошлись пути с «Магниткой».

Евгений Тимкин

Родился 3 сентября 1990 года в Мурманске.

Нападающий.

Выступал за «Авангард» (2008-2010), «Флориду Эверблейдс» (ECHL, 2010-2011), «Витязь» (2011-2013), «Металлург» Мг (2013-2020), СКА (2020 — н. в.).

Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016). Участник ЧМ-2021.

СКА, Назаров, Кинэн

— Предсезонка СКА — отдельная интрига каждого лета. Команда приглашает большую группу игроков на сборы. Тренеры-то успевают следить за всеми?

— Да, ни для кого не секрет, что у нас большая группа игроков и серьезная конкуренция. Мы работаем в две группы — одна на льду, другая в зале. Тренеры, конечно, успевают. У нас достаточно большой штаб. Все идет в рабочей обстановке. Нагрузки выдерживаем, тренируемся с хорошим настроением.

— Вы прошли не одну предсезонку, работали с разными тренерами. Вас, наверное, никакими тренировками не удивить?

— У меня было много разных предсезонок — и тяжелые, и не очень. Кто-то больше делал уклон на тренажерный зал, кто-то — на лед и тактику. В каждой предсезонке своя изюминка. Каждый тренер хочет нас чем-то удивить. Иногда получается (улыбается).

— С кем из тренеров были самые утомительные сборы?

— Сложно ответить на этот вопрос. Раньше я был моложе (смеется). Нет, я и сейчас молодой, но веду к тому, что в разном возрасте по-разному воспринимаешь нагрузки. Помню тяжелую предсезонку у Андрея Назарова. Тогда я только переходил из детского хоккея во взрослый. Серьезная предсезонка была в прошлом сезоне — очень хорошие нагрузки.

— Что было особенностью сборов с Андреем Назаровым?

— Мы таскали колесо от трактора К-700 на парковке в Чехове. Его надо было поднять, уронить и снова поднять — и так всю парковку.

— Это метров сто?

— Думаю, пятьдесят. Туда-обратно получалась сотка.

— И абсолютно все делали: и вратари, и полевые игроки?

— Честно, не помню, но я делал точно. Потом еще добавлялись удары кувалдой по этому же колесу (смеется).

— Видел тренировки, когда удары кувалдой совмещают с подъемом колеса: поднял, уронил, взял кувалду и бьешь.

— Слава богу, что Андрей Викторович этого не видел.

Евгений Тимкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Канадец Майк Кинэн в «Магнитке» сильно нагружал — или, наоборот, подход был более щадящий?

— Честно, когда мы ждали Майка в «Магнитке», немного волновались. Приезжает сам Железный Майк! Предсезонка обещает быть невероятной! На деле все прошло нормально. Не сказал бы, что были сумасшедшие нагрузки. Все стандартно — с качественными нагрузками. Много аэробных упражнений, играли «три на три», «четыре на четыре». Ждали, что будет тяжелее, но получилось наоборот. Может, мы просто так себя настроили.

— Мораль, которую вы вынесли из работы с Кинэном?

— Работаем и выигрываем вместе. Помню, что у нас везде висели Кубки Гагарина как имитация нашей цели. Всегда нам говорили, что мы идем за кубком. Еще Майк постоянно включал хоккей на всех телевизорах.

— На чем сейчас делаете акцент на предсезонке СКА?

— Сейчас нам нужно поднять наше физическое состояние. Тем, кто только пришел, нужно понять систему СКА, отработать какие-то тактические действия.

— Что за упражнения вы делали с ладошками перед игрой? Два игрока стоят лицом друг к другу и пытаются ударить по ладоням.

— Думаю, тренер по физической подготовке дал такое упражнение, чтобы ребята проснулись. Как говорится, вылезли из-под одеяла. Но я был в другой группе и не выполнял это упражнение.

— С этого сезона в СКА работает тренер по развитию игроков Крэйг Слоунуайт. Он несколько лет отвечал за физическую подготовку команд НБА. Баскетбола на предсезонке добавилось?

— Нет, в баскетбол еще не играли. Пока он не проявлял это. Но здорово, что тренер с таким опытом появился в команде.

— Может, ладошки — тоже из баскетбола?

— Кстати, да, возможно.

— Большая конкуренция в СКА — стимул работать над собой еще больше?

— Стимул вообще присутствует всегда. Ты можешь развиваться только со стимулом. Мы для этого и приходим на стадион. Конкуренция подстегивает еще больше работать, потому что знаешь, что наступают на пятки.

— В СКА большая группа молодых игроков. Вы чувствуете себя дядькой-наставником для них?

— Я стараюсь, наоборот, оставаться молодым, не старить себя (улыбается).

— А как же опыт: два Кубка Гагарина, сборная?

— Если ребята подходят и хотят что-то почерпнуть для себя, я всегда поделюсь. А гонять молодых — не по мне.

— Когда вы только-только делали первые шаги во взрослой карьере, кто помогал вам освоиться?

— Вы что, у меня были такие наставники! В «Авангарде» — Дмитрий Рябыкин, Яромир Ягр, Александр Свитов, в «Витязе» — Алексей Трощинский, Даниил Марков. Такие мастера! Очень им благодарен за то, что многому меня научили. Бесценный опыт.

— Помните какой-нибудь пинок под зад или совет от них?

— Знаете, меня никогда не пинали под зад, не пихали и не заставляли что-то делать. Советы — да. Они направляли в правильную сторону, помогали и подсказывали тонкости тренировочного процесса. Не помню, чтобы мне кто-то что-то высказывал.

Евгений Тимкин и Сергей Андронов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соскучился по грандиозным победам

— За последние несколько сезонов ваша специализация свелась к сдерживающим функциям. Вы быстро свыклись с такой ролью?

— Если честно, я никогда не свыкался ни с какой ролью — просто стараюсь выполнять установку, которую требует тренер. А переходить на какие-то роли, быть таким игроком, каким хочу я в глубине души, — это не по мне. Главное — выполнить установку тренера.

— Желания зажигать в атаке, как это было, например, в «Витязе», не возникает? Уверен, руки помнят.

— Конечно, помнят. Может, Назаров от меня такого и требовал (смеется).

— Гол в ворота Ростислава Стани в сезоне-2011/12 часто снился вам по ночам?

— Нет, что было, то было. Надо забивать другие голы.

— Странный вопрос, но что ценнее — тот гол или дубль в седьмом матче финала Кубка Гагарина-2016 с ЦСКА?

— Мне главное, чтобы выигрывала моя команда. Неважно, забиваю я или нет, — командный результат выше всего. Очень соскучился по грандиозным победам. Душа просит.

— Вы же до этого не забивали в плей-офф 62 матча. По трансляции казалось, что вы из коньков выпрыгнете от счастья. Голливудская история!

— Ха-ха, снимайте фильм тогда (смеется).

— Подумаю. Сразу поняли, что будете бросать, а не обыгрывать Илью Сорокина?

— Сложно вспомнить те мысли, с которыми я выходил на ворота. Мне кажется, я увидел дырку и бросил, а дальше — будь что будет.

— Вы счастливы, что летом 2013 года выбрали именно «Металлург»? Вы же могли оказаться и в «Авангарде». В Магнитогорске вы не только выиграли два Кубка Гагарина, но и познакомились с женой Анной.

— Конечно. Этот переход дал не только большой хоккейный опыт и два Кубка Гагарина, но и отличное время, проведенное с командой. У нас был звездный коллектив. Разумеется, Магнитогорск дал мне семью, двух дочек. Там я обрел дом. Переход в «Металлург» — положительный шаг. Рад, что все так произошло.

— Летом не приезжали в Магнитку?

— Приезжал. В Магнитогорске я провел практически месяц.

— Помню, что раньше летом вы играли на любительских турнирах, а в этом году вас не видел.

— Так я же играл на чемпионате мира. Мемориал Юрия Шпигало проходил как раз во время турнира в Латвии.

— Точно, вы же забивали канадцам. Совсем забыл.

— Да-да (улыбается).

— В «Магнитке» ваша связка с Денисом Платоновым или Владиславом Калетником выпила немало кровушки у сильнейших спецбригад большинства соперников. Вы получали кайф, когда топовые игроки соперников терялись и не могли ничего сделать?

— Еще был Оскар Осала. Конечно, чувствовался кайф. Не могу не отметить большую работу по тактике, которую проводил Майк Пелино. Он разжевывал меньшинство досконально. В сезоне-2013/14 команда была лучшей в лиге и по большинству, и по меньшинству. Илья Петрович тоже работал с меньшинством. На самом деле это большой труд — тренерский штаб провел качественную работу. Нам было понятно, кто за что отвечает, кто кого держит.

— Ваши лучше сезоны в «Магнитке» — два чемпионских?

— Добавлю еще сезон, когда мы заняли второе место и проиграли в финале СКА. У нас собралась очень дружная и классная команда. Очень тепло вспоминаю то время. Обидно, что тогда проиграли.

— Да-да, тот плей-офф, когда Данис Зарипов удивлял всех снайперскими подвигами.

— Да, Данис, конечно, может порадовать.

— Среди болельщиков «Магнитки» есть мнение, что Воробьев выиграл Кубок Гагарина на багаже Майка Кинэна. Вы согласны с этим?

— Совершенно не согласен с таким мнением. Илья Петрович проделал огромную работу, которая шла до последней игры. Конечно, многое осталось после ухода Майка Кинэна, но все равно привносились свои наработки и видение игры. Никто не ездит ни на чьем багаже. Все работали и получили результат.

От поражения Канадой до сих пор остался осадок

— Согласны, что ваша стихия — это выжимать максимум из любой ситуации? Гол канадцам в четвертьфинале ЧМ-2021 это подтверждает.

— Скорее всего, это идет от воспитания в детской школе, что всегда нужно работать до конца, быть честным перед собой и хоккеем. Думаю, все дело в этом. А так, конечно, согласен.

— Поражение от Канады — самое обидное за вашу карьеру?

— Да, очень болезненное поражение. Честно, до сих пор остался осадок. Могли выиграть, все складывалось, игра шла. Мы же хорошо играли.

— Только немного пассивно в атаке.

— Мы играли против сборной Канады на чемпионате мира. Начали говорить, что вышли школьники. Не знаю... Люди также играют в НХЛ. Это поражение очень горькое, обидное, до сих пор вспоминаю тот матч.

— Не знаю, правильно ли так говорить, но остался ли хоть малейший приятный осадок, что вы единственный, кто забил канадцам?

— Вообще нет. Лучше бы я не забил, а команда выиграла.

— Хейтеры в социальных сетях не доставали после того поражения?

— Не читал и никогда не читаю, что пишут. Всегда говорю родным, чтобы не обращали внимания и ни на что не отвечали. Так было, есть и будет. Найдутся люди, которые захотят позлорадствовать. Мы сами выбрали такой путь, где критиковать может кто угодно, а хвалят очень редко.

— Вы играли в «Магнитке», где очень требовательный зритель. Привычно ждут высокого результата от СКА. Внутренняя ответственность от этого повышается?

— Когда не просто критикуют, а болеют и переживают — это только подстегивает. Стадион отдает душу, это добавляет тебе сил играть и биться на льду, чтобы радовать болельщиков.

Мозякин завершил карьеру на хорошей ноте

— Какие мысли вас посетили, когда узнали, что Мозякин завершил карьеру?

— Я позвонил Сергею, поздравил его с тем, что у него сложилась неплохая карьера (смеется). Сами понимаете, про что я говорю. Он круто отыграл. Спасибо ему за тот опыт и время, которое мы провели вместе в команде. Очень круто играть с таким мастером, находится рядом с таким человеком. Приятные воспоминания. Он принял решение завершить карьеру на хорошей ноте.

— Вы представляете Мозякина тренером в будущем? Смущает, что он слишком закрытый человек для такой профессии.

— Сергей закрытый только с журналистами. Это его манера общения. С нами он очень открытый парень с открытой душой. Получится ли у него в тренерской деятельности — почему бы и нет? Но лучше это у него спросить.

— Ян Коварж — самый позитивный легионер, которого вы встречали?

— Да. Веселый парень. Любил шутить и всякие приколы. Ян очень хорошо говорит по-русски. Встречались с ним на чемпионате мира. Мы летели в одном самолете. Посидели, поговорили, вспомнили былое время, поностальгировали. А потом играли друг против друга.

— Ян в КХЛ не собирается?

— Ой, а я его об этом даже и не спрашивал. Разговаривали на другие темы.

— Видео, как он курит сигару с Геннадием Величкиным в раздевалке, стало легендарным.

— Так у них уговор был. Если выиграем кубок, он может облить его шампанским и выкурить сигару.

— Вы удивлены, что Геннадий Иванович до сих пор без работы?

— Да, сильно удивлен. Даже не знаю, почему так. У меня нет объяснения.

Михал Чайковски и Евгений Тимкин. Фото photo.khl.ru

— Ваши пути с «Магниткой» разошлись летом 2020 года. С какими чувствами покидали «Металлург»?

— Повторюсь, мы выбрали такой путь. Нам приходится менять клубы, переезжать — это нормально. Мало ведь хоккеистов, которые всю карьеру отыграли в одном клубе.

— Первым на ум приходит Овечкин.

— Вот я и говорю, что таких мало (улыбается). Мы иногда переезжаем, так сложилось. Разочаровываться нет смысла — надо идти дальше. Заглядывать назад и грустить тоже не вижу смысла. Тогда я понял, что мне нужно было перезагрузить карьеру. Этот переход был полезен и для клуба, и для меня. Случается такое, что, когда игрок засиживается на одном месте, он попадает в теплую ванну и расслабляется. Мол, у него все хорошо. Мне действительно нужно было перезагрузить карьеру и встряхнуться. Ведь на самом деле в последний год в «Магнитке» я показал не самую лучшую игру. Надо смотреть правде в глаза. Сейчас нужно идти вперед, побеждать, выигрывать. Очень хочется, соскучился по большим победам.

— Что изменилось после перехода в СКА?

— Я перезагрузился. Переезд с семьей дался непросто — он заставил меня встрепенуться. Все немного поменялось.

— А если говорить про игровые моменты?

— Прибавил в «физике». Нас больше заставляют работать в тренажерном зале. Чувствую, что в этом плане прибавил.

— Вы сыграли на чемпионате мира в Латвии, сейчас неизвестно, поедут ли игроки из НХЛ на Олимпиаду-2022. Мелькает в мыслях этот шанс — попасть на Игры в Китай?

— Вообще об этом не думаю. Сейчас идет предсезонка, моя задача — пройти ее и подойти к сезону на хорошем уровне, на котором нужно оставаться весь чемпионат, чтобы приносить пользу команде и биться за Кубок Гагарина.