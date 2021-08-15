Нападающий СКА Евгений Тимкин в интервью «СЭ» вспомнил предсезонные сборы с Андреем Назаровым в «Витязе», за который он играл в сезонах-2011/13.

— С кем из тренеров были самые утомительные сборы?

— Сложно ответить на этот вопрос. Раньше я был моложе (смеется). Нет, я и сейчас молодой, но веду к тому, что в разном возрасте по-разному воспринимаешь нагрузки. Помню тяжелую предсезонку у Андрея Назарова. Тогда я только переходил из детского хоккея во взрослый. Серьезная предсезонка была в прошлом сезоне — очень хорошие нагрузки.

— Что было особенностью сборов с Андреем Назаровым?

— Мы таскали колесо от трактора К-700 на парковке в Чехове. Его надо было поднять, уронить и снова поднять — и так всю парковку.

— Это метров сто?

— Думаю, пятьдесят. Туда-обратно получалась сотка.

— И абсолютно все делали: и вратари, и полевые игроки?

— Честно, не помню, но я делал точно. Потом еще добавлялись удары кувалдой по этому же колесу (смеется).

— Видел тренировки, когда удары кувалдой совмещают с подъемом колеса: поднял, уронил, взял кувалду и бьешь.

— Слава богу, что Андрей Викторович этого не видел.

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