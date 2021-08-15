«Куньлунь» победил «Торпедо» и занял третье место на Кубке президента Республики Казахстан
11:28
«Куньлунь» одержал победу над «Торпедо» (2:1) из Усть-Каменогорска в матче за 3-е место на Кубке президента Республики Казахстан. Встреча прошла в Нур-Султане.
В составе китайской команды шайбы забросили Райан Спроул и Кори Кейн. За «Торпедо» отличился Егор Мажуга.
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Матч за 3-е место.
Кубок президента Республики Казахстан
«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Спроул — 1 (Рич, Николлс), 17:22 — 1:0. Кейн — 2 (Николлс, Бартли), 29:55 — 2:0. Мажуга — 1 (бол., Гурин), 57:19 — 2:1.
Вратари: Смит — Янков (58:45).
Судьи: Букин, Суслов.
15 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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