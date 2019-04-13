Тэйлор Бек - о правиле, из-за которого отменили гол Стася: "Оно кажется мне странным"

Нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в первом матче финала Кубка Гагарина. По ходу встречи гол Стася был отменен, поскольку шайба отскочила в ворота от его ноги.

– Чувствую себя хорошо. Сразу хочу сказать, что мы не играли так, как можем. Допускали много потерь. Я точно знаю, что мы можем играть намного лучше. Я не могу объяснить, почему мы начали не так, как хотели. Может, нервничали, потому что финал только стартовал. Но это всего лишь одна игра в серии до четырех побед. Мы ее уже забыли.

– Вам не кажется странным правило, по которому шайбу Стася отменили?

– Кажется.

– В первом же большинстве вы забили, но потом розыгрыш лишнего не получался. Почему?

– Они подстроились. Разобрали нас. Но мы тоже подстраиваемся.

– ЦСКА так хорош дома?

– Преимущество площадки им, конечно, помогало. И они забили два гола с дальних дистанций. Мы тоже бросали издалека, но не залетало. Они, конечно, сыграли сильно. А мы не так, как хотели. Но во втором матче все будет по-другому. (Игорь Еронко)

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