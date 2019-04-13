В Департаменте судейства КХЛ объяснили, почему гол "Авангарда" в ворота ЦСКА был отменен

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший во втором периоде первого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – "Авангард" (5:2).

Во втором периоде встречи при счете 2:0 в пользу армейцев после броска защитника гостей Коди Фрэнсона шайба залетела в ворота Ильи Сорокина. Судьи засчитали гол, но после консультации с видеоарбитрами они решили посмотреть повтор. Оказалось, что он был забит после рикошета от ноги форварда "ястребов" Андрея Стася.

- На 25-й минуте матча, после взятия ворот произведенного гостями (Андрей Стась), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет: "шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста". В результате видеопросмотра определено: шайба направлена в ворота ногой. Взятие ворот не засчитывается, - говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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