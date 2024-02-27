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Сегодня, 17:13

Терещенко считает, что Гусеву нужно снова пробовать свои силы в НХЛ

Алина Савинова
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Бывший российский хоккеист Алексей Терещенко отреагировал на то, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

«От всей души поздравляю Никиту. Честно скажу, не ожидал, что он будет так здорово играть в «Динамо» и станет лидером команды. Много очков набрал в большинстве, но это все равно не умаляет его заслуг. Он наколотил 89 очков, и это стало одним из главных сюрпризов сезона. Стоит ли ему еще раз попробовать силы в НХЛ, если будут предложения? Пробовать, конечно, нужно. Никите возраст позволяет играть там на высоком уровне. Он там уже был, все знает, поэтому ему легче сейчас взвешивать все риски. В НХЛ многое зависит от тренеров и партнеров, которые с тобой работают», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

31-летний Гусев набрал 89 (23+66) очков по итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ. Он побил рекорд экс-нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 (48+37) очков в 60 матчах «регулярки» КХЛ.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Терещенко
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
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9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
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1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
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4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
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