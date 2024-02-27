Голкипер ЦСКА Федотов рассказал об атмосфере в команде

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал об атмосфере, которая сложилась в команде по ходу текущего сезона.

«У нас в целом сложился неплохой коллектив, и атмосфера в нем, соответственно, тоже», — цитирует голкипера «Газета.Ru».

Московская команда в регулярном чемпионате набрала 76 очков и заняла 6-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ ЦСКА встретится с «Локомотивом». Начало серии — 29 февраля.

В сезоне-2023/24 Федотов провел за ЦСКА 44 матча и одержал 21 победу, отражая 91,4 процента бросков.