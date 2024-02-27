Нападающий «Ак Барса» Сафонов: «Автомобилист» — хорошая, мастеровитая команда»

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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

— «Автомобилист» — хорошая, мастеровитая команда. Большинство хорошее у них, меньшинство. Тренерский штаб поможет нам разобрать соперника, подготовимся.

— Назовите трех игроков соперника, которые первыми приходят в голову.

— Да Коста, Трямкин, Мэйсек.

Первый матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет в четверг, 29 февраля, в Казани.