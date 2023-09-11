Тардиф объяснил, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ», когда станет известно о новых санкциях по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Когда? Время еще не определено. Это будет решаться независимым дисциплинарным советом. Думаю, скоро все определится», — сказал Тардиф «СЭ».

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

После этого 26-летний хоккеист пропустил два матча подряд, а затем принял участие в игре против «Нефтехимика» (5:1).

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Помимо дисквалификации Федотова, ИИХФ также запретил ЦСКА проводить международные трансферы на один сезон.