Что удивило на старте сезона КХЛ? Live с Никитой Щитовым — в 13.00
Журналисты «СЭ» Артур Хайруллин и Михаил Скрыль и известный защитник, хоккейный эксперт Никита Щитов обсудят главные события последних дней в КХЛ — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный».
— Мощный старт «Торпедо».
— Открытие новой арены в Новосибирске.
— Проблемы топов «Запада».
— Когда начнет играть Мичков?
Начало эфира — в 13.00.
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16.09
|11.09
|16:30
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Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
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Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
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Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
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Динамо – Барыс
|- : -
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