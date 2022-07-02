Сушинский — о задержании Федотова: «У хоккеистов должны быть поблажки в этом вопросе!»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о задержании вратаря Ивана Федотова сотрудниками военкомата.

«Конечно, поддержу Ваню. Но всех деталей я, конечно, не знаю. Хоккеисты — публичные люди. Нужно как-то другим способом решать эту проблему. А в целом у хоккеистов должны быть поблажки в этом вопросе», — сказал Сушинский «СЭ».

В минувшем сезоне Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».