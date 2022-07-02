Чемпион Европы по баскетболу стал председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика»

«Нефтехимик» сообщил о назначении Сергея Быкова председателем совета директоров клуба.

Быков был избран на должность во время заседания совета директоров нижнекамской команды, которое состоялось 30 июня.

39-летний Быков — бывший баскетболист, он выступал за «Спартак», «Динамо», «Университет-Югру», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Автодор».

В составе сборной России по баскетболу он становился чемпионом Европы в 2007 году и бронзовым призером европейского первенства в 2011 году. После завершения профессиональной карьеры Быков работал ассистентом экс-главного тренера сборной России Сергея Базаревича с 2017 по 2021 год.

В сезоне-2021/22 в КХЛ «Нефтехимик» занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Трактору» (счет в серии — 0-4).