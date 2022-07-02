Кравчук вошел в тренерский штаб ЦСКА. Он заменил Корешкова

Российский специалист Игорь Кравчук вошел в тренерский штаб ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

При этом армейский клуб покинул Евгений Корешков, работавший в московской команде с сезона-2018/19.

55-летний россиянин работал ассистентом главного тренера «Северстали», входил в штаб Майкла Кинэна в «Куньлуне», а также работал директором по развитию хоккея академии «Авангарда».