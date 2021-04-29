Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«От себя хочу поздравить «Авангард» с победой, молодцы! Хоккей должен быть доволен, что появился еще один чемпион. Обе команды боролись до конца, но «Авангард» оказался сильнее на полголовы. Болельщикам от этого должно быть очень приятно. Команда из Сибири играет в Подмосковье — это очень интересный факт. Думаю, что сибирские люди сегодня счастливы. Победа «Авангарда» — это пример для всех сибирских команд, что при правильной селекционной работе, при грамотном составлении команды можно добиться высоких результатов», — сказал Фетисов «СЭ».

Фетисов также отметил, что тренерская работа сыграла решающую роль:

«В плей-офф выходят команды, которые готовятся стать победителями. Меня удивила низкая результативность «Авангарда», это беспрецедентная история. Тренерская работа сыграла решающую роль», — добавил Фетисов.

Для «Авангарда» этот Кубок Гагарина стал первым в истории клуба.

(Артем Бухаев)