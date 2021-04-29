Толчинский проскандировал оскорбительную кричалку про ЦСКА после победы в Кубке Гагарина
09:18
Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский эмоционально отреагировал на победу в финале Кубка Гагарина над ЦСКА.
После победы 26-летний хоккеист раздавал автографы на улице и, услышав одиночное скандирование «Омский Авангард», выкрикнул оскорбительное «С.., е... коней, е...». После этого вместе с окружавшими его болельщиками еще дважды повторил кричалку.
Отметим, Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год, а также играл за «Красную Армию» и «Звезду».
«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал
8
Зачет
vs
16
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю