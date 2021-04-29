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Толчинский проскандировал оскорбительную кричалку про ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

09:18
Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский с Кубком Гагарина. Фото ХК «Авангард»
Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский с Кубком Гагарина. Фото ХК «Авангард»
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Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский эмоционально отреагировал на победу в финале Кубка Гагарина над ЦСКА.

После победы 26-летний хоккеист раздавал автографы на улице и, услышав одиночное скандирование «Омский Авангард», выкрикнул оскорбительное «С.., е... коней, е...». После этого вместе с окружавшими его болельщиками еще дважды повторил кричалку.

Отметим, Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год, а также играл за «Красную Армию» и «Звезду».

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков.

Дополнительная информация:

https://t.me/ofnews/24080

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