Толчинский проскандировал оскорбительную кричалку про ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский эмоционально отреагировал на победу в финале Кубка Гагарина над ЦСКА.

После победы 26-летний хоккеист раздавал автографы на улице и, услышав одиночное скандирование «Омский Авангард», выкрикнул оскорбительное «С.., е... коней, е...». После этого вместе с окружавшими его болельщиками еще дважды повторил кричалку.

Отметим, Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год, а также играл за «Красную Армию» и «Звезду».

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков.