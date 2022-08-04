Судья Гофман опроверг слухи о том, что поехал работать в Германию по политическим мотивам

Один из лучших арбитров КХЛ Роман Гофман заявил, что поехал судить чемпионат Германии из-за желания попробовать свои силы в другой лиге, а не из-за политического демарша.

— С февраля нынешнего года многие люди эмигрируют из России. Есть ли в вашем решении политический фактор?

— Нет, никаких несогласий, демаршей этим решением я выражать не намерен. Я не политический эмигрант, просто получил предложение поработать за границей. Я еду один, по работе, без семьи. Кроме того, мы видим, что многие хоккеисты и другие спортсмены выступают за границей. И к ним не возникает вопросов по поводу политики. Я понимаю, что отъезд судьи немного отличается от обычной ситуации. Но, на мой взгляд, судьи в чем-то тоже являются такими же спортсменами, так же ставят перед собой новые цели и могут работать в других лигах. Ведь и у арбитров тоже есть такая практика. Например, шведский судья Маркус Винеборг первым поехал работать по контракту в НХЛ. Несколько сезонов за океаном работал наш арбитр Евгений Ромасько, который благополучно вернулся в КХЛ и продолжает работу в нашей лиге. Так что я даже не первопроходец в этом вопросе.

О переходе Гофмана в чемпионат Германии стало известно в конце июля.