Судья Гофман опроверг слухи о том, что поехал работать в Германию по политическим мотивам
Один из лучших арбитров КХЛ Роман Гофман заявил, что поехал судить чемпионат Германии из-за желания попробовать свои силы в другой лиге, а не из-за политического демарша.
— С февраля нынешнего года многие люди эмигрируют из России. Есть ли в вашем решении политический фактор?
— Нет, никаких несогласий, демаршей этим решением я выражать не намерен. Я не политический эмигрант, просто получил предложение поработать за границей. Я еду один, по работе, без семьи. Кроме того, мы видим, что многие хоккеисты и другие спортсмены выступают за границей. И к ним не возникает вопросов по поводу политики. Я понимаю, что отъезд судьи немного отличается от обычной ситуации. Но, на мой взгляд, судьи в чем-то тоже являются такими же спортсменами, так же ставят перед собой новые цели и могут работать в других лигах. Ведь и у арбитров тоже есть такая практика. Например, шведский судья Маркус Винеборг первым поехал работать по контракту в НХЛ. Несколько сезонов за океаном работал наш арбитр Евгений Ромасько, который благополучно вернулся в КХЛ и продолжает работу в нашей лиге. Так что я даже не первопроходец в этом вопросе.
О переходе Гофмана в чемпионат Германии стало известно в конце июля.
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ЦСКА - Динамо М
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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