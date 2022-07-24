Арбитр Роман Гофман продолжит карьеру в чемпиионате Германии

Один из лучших судей России Роман Гофман проведет следующий сезон в чемпионате Германии.

Арбитр был приглашен на сбор судей КХЛ для подготовки к чемпионату-2022/23, однако самостоятельно принял решение продолжить карьеру в другой лиге.

Гофман дважды судил финал чемпионата мира, однако ни разу не признавался лучшим арбитром КХЛ.